Rehabilitarán carriles confinados de Metrobús 

Serán rehabilitados más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de 2 mil 500 metros cúbicos de concreto hidráulico en tramos del carril confinado en las siete líneas del Metrobús.

El organismo Metrobús informó que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, los trabajos se realizan de manera escalonada para minimizar las afectaciones.

Las obras iniciaron el 1 de septiembre y concluirán el 31 de diciembre.