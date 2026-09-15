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Rehabilitarán carriles confinados de Metrobús 

Metrobús y Sobse rehabilitarán más de 60 mil m² de carpeta asfáltica y 2 mil 500 m³ de concreto en carriles confinados de sus siete líneas, con obras hasta diciembre.

Por: Jonás López

se evaluará la percepción de las personas usuarias, en cuanto a la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras.
Metrobús y Sobse iniciaron la rehabilitación de carriles confinados en sus siete líneas, con trabajos escalonados para minimizar afectaciones a usuarios.Rogelio Morales Ponce

Serán rehabilitados más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de 2 mil 500 metros cúbicos de concreto hidráulico en tramos del carril confinado en las siete líneas del Metrobús.

El organismo Metrobús informó que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, los trabajos se realizan de manera escalonada para minimizar las afectaciones.

Las obras iniciaron el 1 de septiembre y concluirán el 31 de diciembre.

Para reducir las afectaciones a la población usuaria, la intervención se llevará a cabo de forma escalonada y se brindará información sobre las modificaciones en el servicio de manera oportuna", señaló Metrobús.

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