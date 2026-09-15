Rehabilitarán carriles confinados de Metrobús
Metrobús y Sobse rehabilitarán más de 60 mil m² de carpeta asfáltica y 2 mil 500 m³ de concreto en carriles confinados de sus siete líneas, con obras hasta diciembre.
Por: Jonás López
Serán rehabilitados más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de 2 mil 500 metros cúbicos de concreto hidráulico en tramos del carril confinado en las siete líneas del Metrobús.
El organismo Metrobús informó que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, los trabajos se realizan de manera escalonada para minimizar las afectaciones.
Las obras iniciaron el 1 de septiembre y concluirán el 31 de diciembre.