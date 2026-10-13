Hansi Flick se rinde ante Lamine Yamal: "Es nuestra estrella" 

Una nueva goleada y victoria del Barcelona en esta temporada y más allá del resultado, las miradas se posicionaron en Lamine Yamal, quien volvió a brillar y a dejar una exhibición total, ahora en Champions League.

Ante ese nuevo recital del ‘10’ blaugrana, su entrenador, Hansi Flick, no escatimo en elogios. Puntualizó que aunque no marcó ante Galatasaray, dio asistencias importantes para el equipo.

No ha marcado hoy, pero ha dado el pase de gol en tres o cuatro goles y es un jugador increíble y muy importante para nosotros”, afirmó.

Lamine Yamal en un partido con el Barcelona REUTERS

De igual manera, enfatizó que aunque el Barca tiene grandes jugadores actualmente, la estrella del equipo es Lamine.

En cada posición lo están haciendo muy bien y entiendo que todo el mundo mire a Lamine, porque es nuestra estrella, pero para mí lo más importante es que tengamos éxito”, refirió.

Y añadió que “hay veces que en el partido no soy capaz de ver lo que ha hecho, pero cuando ves a Lamine en cada entrenamiento y ves algunas situaciones en los entrenamientos, es como en el partido. Y eso es increíble. Estoy feliz de tener un jugador así en mi equipo”.

Hansi Flick, ambicioso con el Barcelona

El Barcelona volvió a ganar por goleada un partido en esta temporada. Con estos tantos, ya llevan 43 goles en 10 partidos.

Ante ello Flick, destacó que están contentos, sin embargo, no hay razón para deslumbrar todo, ya que la temporada apenas comienza.

“Estamos en un gran momento, podemos estar orgullosos, es bueno para el club, para los fans y para el equipo. Tenemos esa confianza, pero el futbol puede cambiar muy rápido”, comentó.

El alemán finalizó que no sólo quiere goles, sino trofeos: “Pero al final nuestra ambición es mucho más y queremos ganar títulos. Ahora no puedes ganar nada. Al final, en mayo o junio es cuando ganas los grandes títulos, y trabajamos día a día para eso”.