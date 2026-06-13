Usuarios del Metro sufren accidente en remodelaciones y exigen indemnizaciones

Aurelio Sánchez tomó el Metro el 1 de mayo para llegar al Zócalo cuando iba camino a su trabajo.

Al arribar a la estación Hidalgo pretendía transbordar hacia la Línea 2, pero al bajar las escaleras, las cuales se encontraban en plena obra de remodelación, con los bordes disparejos y completamente a oscuras, tropezó por el escombro, pisó mal y sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y un esguince de tercer grado.

Su caso no es aislado, pues a lo largo de las últimas semanas, usuarios en redes sociales han compartido diversos testimonios de personas que resultaron lesionadas al caer o resbalar por las condiciones en las que se mantienen las estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Era poco antes de las 9 de la mañana, había mucha gente en la estación, lo peor de todo es que estaba completamente oscuro, no veías en dónde pisabas (…) a un lado había una estructura metálica (andamios) junto al pasamanos que dificultaba el tránsito seguro, lo que contribuyó al incidente”, recordó.

Al bajar y pisar el segundo escalón, coloqué mal el pie y sufrí una torcedura debido a los restos de material que quedaron después de retirar el azulejo (…) lo importante fue que al lado mío iba una chica que me alcanzó a detener; si no, el accidente hubiese sido más grave.”

Momentos después del percance, sintió una molestia en el pie derecho, pero no imaginó la gravedad de la lesión, por lo que siguió caminando como pudo.

“Llegando a la estación Zócalo sentí un dolor inmenso, ya no me podía mover. Pedí ayuda a unos policías, quienes llamaron a unos paramédicos del Metro que me revisaron y me dieron un pase para una clínica privada”, narró el afectado a Excélsior.

VIACRUSIS MÉDICO

En el centro médico le colocaron una férula y le confirmaron el diagnóstico; sin embargo, el personal de auxilio le indicó que tendría que trasladarse a urgencias por sus propios medios.

Pese al intenso dolor y a que ya le habían retirado el calzado, ni los policías ni los paramédicos gestionaron una ambulancia para su traslado.

Me dijeron: ‘mira, si fuera muy grave tu lesión, te traslada la ambulancia, pero no es nada grave’.”

Sánchez tuvo que esperar el arribo de su hijo para abandonar las instalaciones y pagar un traslado costoso en taxi hasta el municipio de Ecatepec, donde se ubica su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a que se dirigía a realizar una cobertura periodística, pues Aurelio cuenta con una trayectoria de 39 años como reportero, el instituto catalogó el percance como accidente de trabajo.

Aurelio Sánchez sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y un esguince de tercer grado. Especial

Apenas esta semana, tras cinco semanas de reposo absoluto, inició sus terapias de rehabilitación en la clínica privada que cubre el seguro del Metro.

A pesar del apoyo médico, Sánchez considera que las autoridades capitalinas debieron otorgarle una indemnización integral.

“Yo considero que sí, porque esto me afecta para moverme, afectó mi salud, mi tiempo (…) pues aunque el seguro del Metro me está apoyando con la recuperación médica, creo que sí ameritaba”, lamentando además que ningún funcionario del gobierno local se haya acercado para conocer su estado de salud o brindar facilidades a su esposa e hijo, quienes han tenido que absorber la carga de los trámites y cuidados.

MÁS CASOS

Al inicio de las obras de remodelación, se volvió viral en la plataforma X el caso de una mujer de la tercera edad que tropezó en las escaleras de la estación Hidalgo el 8 de mayo, requiriendo auxilio mecánico tras lesionarse el pie.

Asimismo, hace tres semanas, la joven Ana Karen Rodríguez sufrió una caída en la estación Bellas Artes que le provocó un esguince severo.

Ante medios de comunicación, la afectada expuso que la cobertura médica del Metro es insuficiente ante el impacto colateral en la economía familiar y acusó la falta de empatía del personal, afirmando que los trabajadores se burlaron del incidente diciendo en tono de mofa: “¡Ay, ya se cayó otra persona!”.

El martes una adulta mayor sufrió una caída al interior de la estación Allende. Tras el siniestro, personal de una ambulancia acudió al lugar para brindarle atención médica y, de acuerdo con su hijo, habría sufrido una fractura.

INDEMNIZACIONES

Al respecto, el diputado local del PAN Ricardo Rubio advirtió que las autoridades no pueden limitarse a ofrecer pases médicos cuando existe una falla directa en la prestación de un servicio público.

(La) Constitución, la Ley General de Víctimas y los principios de responsabilidad patrimonial del Estado son muy claros: quien sufre un daño por una actividad irregular de la autoridad, tiene derecho a una indemnización justa y suficiente.”

En ese mismo sentido se pronunció el diputado Royfid Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien urgió al gobierno central a robustecer los fondos de contingencia de todas sus dependencias.