HOY sábado habrá manifestaciones y eventos masivos en CDMX; hay opciones viales

Este sábado 13 de junio en la Ciudad de México habrá al menos seis manifestaciones, una marcha y 21 eventos masivos, varios de ellos relacionados con el Mundial 2026, aquí te dejamos todos los detalles y las opciones viales en cada caso.

MARCHA

Comité Cueto Contigo

Hora: 12:30 horas.

Ruta de la Glorieta de Vaqueritos a la Plaza Central de Xochimilco.

Posibles afectaciones en Anillo Periférico Sur, Canal de Miramontes, Prolongación División del Norte, Guadalupe I. Ramírez, 16 de Septiembre y calles del Centro de Xochimilco.

Alternativas viales: Calzada del Hueso, Acoxpa, Canal Nacional, Muyuguarda, Prolongación Tlalpan y Avenida México-Xochimilco.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE

La CNTE se planta en Reforma Alejandro Aguilar

Lugar por definir.

Si se movilizan hacia el Centro Histórico podrían verse afectadas Bucareli, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y Donceles.

Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.

Ciclistas de la Ciudad y Estado de México

Monumento a la Revolución.

Posibles afectaciones en Plaza de la República, Avenida de la República, Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma.

Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central y Avenida Chapultepec.

Grupo de Acción Revolucionaria

Kiosco de Xochimilco.

Posibles afectaciones en 16 de Septiembre, Francisco Goytia y calles del centro de Xochimilco.

Alternativas: Prolongación División del Norte, Avenida México-Xochimilco, Guadalupe I. Ramírez y Periférico Sur.

Laboratorio 4:20

Chapultepec y Amberes.

Posibles afectaciones en Avenida Chapultepec, Amberes, Génova, Liverpool y Zona Rosa.

Alternativas: Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Insurgentes y Arcos de Belén.

Movimiento Socialista del Poder Popular MX

Museo Casa de León Trotsky.

Posibles afectaciones en Río Churubusco, Allende y calles del centro de Coyoacán.

Alternativas: Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Tlalpan y Eje 8 Sur.

Mercy For Animals

Parque de la Bombilla.

Posibles afectaciones en Insurgentes Sur, Avenida de la Paz y Revolución.

Alternativas: Barranca del Muerto, Universidad, Río Mixcoac y Periférico.

EVENTOS MASIVOS

*Gran Desfile Mundialista*

La afectación más importante del día.

Recorrido de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución por Paseo de la Reforma.

Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga y Fray Servando.

FIFA Fan Fest

Zócalo capitalino.

Afectaciones en 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo y Tacuba.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Congreso de la Unión y Circunvalación.

Festival Campo Marte 26 y actividades mundialistas en Reforma

Afectaciones en Campo Marte, Auditorio Nacional, Polanco y Paseo de la Reforma.

Alternativas: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior y Constituyentes.

Pepsi Center WTC (La Pensión)

Afectaciones moderadas en Insurgentes Sur y calles aledañas al WTC.

Alternativas: Viaducto, Xola, Patriotismo y División del Norte.

Frontón México (La Malinche)

Afectaciones en Plaza de la República y Avenida de la República.

Alternativas: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

Teatro Metropólitan (Los Ángeles Negros)

Afectaciones en Avenida Juárez y Balderas.

Alternativas: Arcos de Belén, Doctor Río de la Loza y Eje Central.

Auditorio Nacional (Lord of the Dance)

Afectaciones en Paseo de la Reforma y Campo Marte.

Alternativas: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Circuito Interior y Constituyentes.

Expo Barbacoa 2026

Campo de Beisbol La Joya, Tlalpan.

Afectaciones en Insurgentes Sur y zona de La Joya.

Alternativas: Viaducto Tlalpan, Periférico Sur y Avenida San Fernando.

Expo Adidas Splits 16K

WTC.

Afectaciones en la zona de Insurgentes Sur y Filadelfia.

Alternativas: Patriotismo, Xola y División del Norte.

Torneo de Futbol Virgen del Carmen

Deportivo Oceanía.

Afectaciones en Avenida Oceanía y Circuito Interior.

Alternativas: Avenida 602, Zaragoza y Río Consulado.

Lucha Libre Profesional

Arena Coliseo.

Afectaciones en Perú, Allende y República de Chile.

Alternativas: Eje 1 Norte, Paseo de la Reforma y Circunvalación.

Fiesta Patronal de Corpus Christi

San Andrés Totoltepec.

Afectaciones locales en calles del pueblo y Carretera Federal a Cuernavaca.

Alternativas: Viaducto Tlalpan, Insurgentes Sur y Autopista México-Cuernavaca.