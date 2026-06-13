Continúan obras en la Línea 2 del Metro; instalan muros verdes

En las estaciones Zócalo y Chabacano, cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) continúan laborando en los últimos detalles de la obra, para que la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro opere al cien por ciento.

Ayer, durante un recorrido se pudo observar que la estación Zócalo permanece cerrada por el plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que inició su retiro gradual desde la noche del jueves.

Al interior de la estación, continúa la instalación de muros verdes , que inició como programa piloto en la estación Juanacatlán, de la Línea 1, y que se ha replicado en algunas estaciones de la Línea 2.

En Chabacano, se mantiene también restringido el ascenso y descenso de pasajeros, por la permanencia de obras. Sin embargo, en estaciones que ya fueron abiertas, como en Allende y Bellas Artes, ya se tienen afectaciones.

En Bellas Artes, usuarios se quejan de que la intervención por parte de las autoridades de obras públicas y acusan que “fue hecha al aventón”.

Filtraciones de lluvia y piso roto en la Línea 2 del Metro

José Luis, usuario recurrente de la Línea 2, dijo a este diario que “el piso de las escaleras, ya está roto, las juntas están separadas. Son trabajos mal hechos”, afirmó. Además, en la zona de andenes, se registran filtraciones de agua de lluvia, por lo que trabajadores del Metro han colocado cartón en el piso para evitar accidentes entre los usuarios.

En la estación Allende, en los andenes aún hay áreas con el acceso restringido, además de la falta de colocación de celosías, murales y señalética.

El martes, el director Metro, Adrián Rubalcava, dijo a Excélsior, que se proyectaba que los trabajos continuarían “un día después del arranque” de la justa mundialista, para que la Línea Azul que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, esté operativa en su totalidad.

*mcam