Detienen con dosis de droga a ladrón de autopartes captado en video

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en el robo de autopartes, quien fue captado en video cuando se robó los espejos de un vehículo que estaba estacionado en calles de la alcaldía Benito Juárez.

La SSC informó que, luego de conocer las imágenes del robo cometido el 27 de septiembre, se dio seguimiento al caso para poder localizar y detener al hombre, al que también le fueron encontradas dosis de droga.

Durante los trabajos de investigación y campo, un ciudadano de 76 años de edad informó a los oficiales que un sujeto sustrajo los espejos laterales de una camioneta propiedad de su hijo, que se encontraba estacionada en las calles Palenque y Cumbres de Maltrata, por lo que los uniformados realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia y recorridos de vigilancia en la zona para ubicar al probable responsable”.

Foto: SSC

Cuando los uniformados circulaban por avenida Vértiz y la calle Casa del Obrero Mundial, en la colonia Piedad Narvarte, ubicaron a un hombre que coincidía con las características del sujeto denunciado.

El hombre de 53 años y en situación de vulnerabilidad estaba oculto en unos arbustos, al mismo tiempo que manipulaba una bolsa con distintos objetos, por lo que se aproximaron para descartar la comisión de un posible hecho delictivo.

Los efectivos le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una bolsa transparente que contenía tres espejos de diversos vehículos, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia, así como 17 envoltorios con una sustancia amarillenta con las características propias de la cocaína”.

Por tal motivo, se procedió con su detención y presentación ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

En el video del 27 de septiembre, se observa al hombre mientras fuma y camina por calles de la Benito Juárez, en uno de sus brazos carga una bolsa transparente con varios objetos.

En un momento se acerca a un vehículo estacionado, por unos segundos se agacha a la altura de la puerta del conductor y comienza a manipular el espejo, el cual logra desprender y ocultar en su bolsa y se aleja sin acelerar el paso.