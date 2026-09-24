Caen siete personas tras dos cateos contra robo y desmantelamiento de motocicletas en CDMX

Siete personas fueron detenidas durante dos cateos realizados de manera simultánea en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa, como parte de las acciones contra el robo de vehículos y autopartes en la Ciudad de México.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la SSC, las investigaciones permitieron identificar dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para almacenar y desmantelar motocicletas con reporte de robo. Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

Uno de los operativos se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Sur 130, en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo. En el sitio fueron aseguradas tres placas de motocicleta con reporte de robo, ocho cartuchos útiles de diversos calibres, un arma de fuego tipo pluma, 20 dosis de aparente metanfetamina y 20 dosis de posible cocaína en piedra.

En este punto fueron detenidos cinco hombres de 50, 39, 29 y dos de 46 años de edad. Cuatro de ellos son de nacionalidad venezolana, según informó la autoridad.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble de la calle Morelos, colonia Culhuacán, en Iztapalapa, donde las autoridades localizaron tres motocicletas con reporte de robo, además de 20 dosis de una sustancia blanca con características similares a la cocaína en piedra, 20 dosis de posible metanfetamina y una báscula gramera.

En este inmueble fueron detenidos dos hombres, de 40 y 44 años.

De acuerdo con el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, el predio ubicado en Culhuacán habría sido habilitado como un taller para desmantelar motocicletas. En sus redes sociales señaló que las unidades localizadas se encontraban desarmadas y contaban con reporte de robo.

La investigación forma parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes, mediante la cual las autoridades buscan combatir tanto el robo de unidades como la comercialización de vehículos y autopartes de posible procedencia ilícita.

Las siete personas detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.