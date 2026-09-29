Panistas exigen investigar a Citlalli Hernández por proselitismo en Cuauhtémoc

El PAN presentó una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; de Agustín Torres, exdiputado y exdelegado en Cuauhtémoc, así como de la consejera de Morena en CDMX, Andrea García, por realizar actos que “corresponden a una acción concertada, mañosa, ilegal y por supuesto, desesperada de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc”.

Aníbal Cañez Morales, representante del PAN ante el IECM, expuso que “son las vecinas y vecinos en Cuauhtémoc quienes denunciaron bardas pintadas, lonas, rótulos, entrega de impermeabilizantes, acciones de bacheo, entrega de luminarias y esto, aquí y en China, son actos de promoción personalizada”.

Detalló que esas acciones implican gastos que deben ser fiscalizados “y es lo que le estamos pidiendo a la autoridad electoral: que investigue y señale cuál es el origen de estos recursos que constituyen estos actos anticipados de campaña”.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez expuso que Alessandra Rojo de la Vega, ha resultado “ser mucha alcaldesa para tan poquito partido político como es Morena y le han inventado cosas, le han intentado denostar todo su trabajo, el buen gobierno que realiza en Cuauhtémoc. Le han mandado cuanto suspirante a derrocar una posible reelección”.

Y expuso que el gobierno de Cuauhtémoc se ha distinguido por buenos servicios, atención de calidad, cercanía con la gente y desde luego, resultados “le duela a quien le duela”.