Cae ‘El Cariguante’ de La Chokiza en CDMX; andaba asaltando

José de Jesús ‘N’, alias ‘El Cariguante’, identificado como presunto integrante del grupo criminal de La Chokiza en la Ciudad de México (CDMX), fue detenido por policías capitalinos.

Indagatorias señalan que el sujeto también utiliza el nombre de Sergio Ulises ‘N’ para tratar de engañar a las autoridades; se le relaciona con delitos de robo y narcomenudeo, así como extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detenido ‘El Cariguante’ tras asalto en la GAM

'El Cariguante', detenido en la GAM. Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención del sujeto en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Refirió que, mientras policías ealizaban sus funciones de seguridad y prevención en el cruce de las calles Elena y Fundidora de Monterrey, en la colonia Industrial, fueron solicitados por una joven de 20 años quien les informó que momentos antes la asaltaron.

La denunciante refirió que mientras caminaba por la vialidad, un sujeto la interceptó, la agredió física y verbalmente con un cuchillo, enseguida la desapoderó de sus pertenencias, para después huir del sitio a bordo de una motoneta color azul con negro.

Tras la búsqueda del presunto agresor, lo ubicaron metros adelante donde le marcaron el alto.

Resultado de una revisión preventiva, e aseguraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros con mango de plástico color azul, dos teléfonos celulares y una cartera con dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por la afectada como de su propiedad, además del vehículo en el que viajaba.

Antecedentes penales

Los policías detuvieron al sujeto de 40 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y junto con los objetos recuperados y el vehículo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo a negocio; además de dos presentaciones al Ministerio Público por el delito de robo en distintas modalidades.

