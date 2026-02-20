Muestra su furia ‘Don Goyo’: explosión del volcán Popocatépetl este viernes

Este viernes se registró una impresionante explosión del volcán Popocatépetl, con la expulsión de material incandescente a 1 kilómetro del cráter.

La explosión ocurrió durante la madrugada, exactamente a la 1:28 horas del viernes 20 de febrero del 2026.

Video de la explosión del volcán Popocatépetl

Explosión del volcán Popocatépetl. Especial

El momento fue captado por las cámaras de Webcams de México y el video se ha viralizado rápidamente en redes sociales por las impresionantes imágenes en donde se ve cómo está la intensa fumarola y de pronto comienza la expulsión de material incandescente seguido del estallido.

Tras la explosión, la fumarola que sale del cráter se nota más intensa, mientras continúa la fuerte actividad.

La fuerza de la naturaleza en todo su esplendor”, han comentado algunos sobre lo ocurrido.

‘Don Goyo’ en Amarillo Fase 2

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.

Por lo anterior, emitió una serie de recomendaciones a la población:

No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.

Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro.

En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

¿Cuál es la alerta máxima?

Después de Amarillo Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica, sigue la máxima, la Roja, en la que refiere:

Fase 1

Actividad: erupción moderada a grande.

Peligros: flujos piroclásticos extensos, ceniza abundante, lahares severos.

Riesgos: evacuaciones obligatorias, daños graves a comunidades cercanas.

Fase 2

Actividad: erupción mayor.

Peligros: destrucción extensa por flujos piroclásticos, caída masiva de ceniza, avalanchas volcánicas.

Riesgos: peligro extremo para la vida, daños severos en amplias zonas.

