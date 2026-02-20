Migrantes asentados en colonia Vallejo rechazan reubicación a refugios

Ante un presunto ultimátum que dieron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a los cientos de migrantes ubicados en la zona de vías, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que les mencionaron que en menos de 24 horas tendrían que desalojar el campamento, la madrugada de este viernes al menos cuatro autobuses de pasajeros y un camión tipo torton arribaron a la calle Caruso, en el cruce con la calle Clave, en la misma colonia, para participar en el traslado de los migrantes a algunos de los refugios alternos de la capital, ofrecidos por el gobierno.

El ultimátum y la movilización de los vehículos oficiales generaron que algunas organizaciones y activistas de derechos humanos se presentaran en el lugar, advirtiendo que estos organismos ya habrían tramitado al menos dos amparos en contra del desalojo.

El día de ayer se presentó la autoridad en el campamento de Vallejo, que lleva aproximadamente dos años. El funcionario Temístocles Villanueva acudió para informar a las personas, sin presentar un documento oficial, que tenían 24 horas para reubicarse y despejar el espacio. Se les informó que podrían ir a algunos de los albergues del gobierno”, dijo Rodrigo Lledras, defensor de derechos humanos.

Añadió que el refugio cuenta con 260 personas, de las cuales 170 son solicitantes de refugio y 100 son menores de edad.

Vecinos piden reubicación de migrantes

MIgrantes en colonia Vallejo. José Antonio García

Mientras tanto, vecinos de la colonia Vallejo piden que los migrantes sean reubicados debido a los brotes de insalubridad, la propagación de enfermedades, la inseguridad, el consumo de drogas y la explotación infantil que, aseguran, se genera en las calles de la colonia.

No es un llamado xenófobo, entendemos su situación precaria, pero al no tener las condiciones adecuadas, no cuentan con baños dignos, y todo lo desechan aquí en las coladeras. Tuvimos que hacer un tequio entre los padres para venir a limpiar todo eso, arriesgándonos también a adquirir enfermedades. Por eso pedimos que se haga un llamado a las autoridades para que los reubiquen en lugares dignos”, señaló un vecino.

Los habitantes también mostraron su preocupación por el brote de sarampión que se ha registrado en la escuela primaria “La Prensa”, donde aseguran que se han presentado al menos cinco casos.

MIgrantes en colonia Vallejo. José Antonio García

En torno a la violencia que se genera en las calles aledañas al campamento entre los mismos migrantes, los vecinos de la colonia Vallejo la adjudican al consumo de drogas y alcohol.

Se pelean, toman, se golpean; nosotros estamos viendo un bien para ellos y nos agreden”, argumentó una vecina.

Aquí tengo todas las pruebas, todas las evidencias y todos los fundamentos jurídicos del por qué queremos una reubicación donde ellos también vivan dignamente. No tienen letrinas, no tienen agua, no tienen luz, eso no es vivir dignamente”, aseguró la directora de la primaria La Prensa, Alma Cortés.

Rechazan diálogo

MIgrantes en colonia Vallejo. José Antonio García

Yeliana Moren, migrante venezolana, reconoció el consumo de drogas en el campamento, pero negó la explotación laboral de menores, asegurando que los niños se encuentran estudiando.

No estamos en las condiciones indignas como dicen. Sí tenemos agua, sí tenemos luz, pero no podemos quedarnos en la calle porque no tenemos cómo pagar dónde vivir ni dónde meter a los niños. Dicen que los albergues son lo mejor, pero eso no sirve. Parece un penal o un anexo, como ustedes les dicen”, dijo.

El coordinador general de Atención y Movilidad Humana de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, arribó al campamento, pero ante la negativa de diálogo con los migrantes, se retiró del lugar junto con los autobuses y camiones.

