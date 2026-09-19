Marchas y bloqueos hoy sábado 19 de septiembre; horarios y alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este sábado se realizará un amplio despliegue de actividades sociales, culturales y recreativas en distintas alcaldías. La agenda contempla una marcha, 11 concentraciones, una rodada de motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 18 eventos masivos, lo que podría generar afectaciones viales en varios puntos de la capital.

Las autoridades señalaron que entre las actividades destacan conmemoraciones por los sismos ocurridos en la ciudad, protestas con diversas demandas ciudadanas y eventos de gran afluencia en recintos culturales y deportivos. Para garantizar el libre tránsito, la SSC-CDMX mantendrá un monitoreo constante con unidades de inteligencia e investigación.

Marcha

12:30 horas – Diversas organizaciones sociales

Ruta: Estación Garibaldi/Lagunilla, Monumento a la Revolución, Plaza de las Tres Culturas y Palacio de Bellas Artes, con destino al Zócalo.

Motivo: Conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y memoria de las víctimas de los sismos de 1985, 2017 y 2022.

Concentraciones

07:19 horas – Costureras y Costureros “19 de Septiembre”, A.C.

Evento en memoria de las trabajadoras fallecidas en el sismo de 1985 y en defensa de los derechos laborales.

10:00 horas – Colectivo Híjar

Remodelación del Antimonumento +43 en Paseo de la Reforma, como parte de la jornada de exigencia por los normalistas de Ayotzinapa.

11:00 horas – Movimiento de Personas con Discapacidad

“Disca Picnic” en Parque de los Venados, para fomentar inclusión y redes de apoyo.

11:00 horas – Aquelarre Feminista

“Mercadita Feminista” en la Glorieta de la Joven de Amajac, conmemorando cinco años de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

11:00 horas – Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan

Evento “Nuestra memoria lucha” en Foro Cultural El Caracol, en recuerdo de las víctimas del sismo de 2017 y en demanda de reconstrucción digna.

12:00 horas – Plataforma 4:20

Jornada itinerante de firmas y talleres sobre derechos cannábicos en distintos puntos de la ciudad.

12:00 horas – Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Evento político-cultural “Rituales 420” en Plaza Tlaxcoaque, para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis.

13:30 horas – Revolución Z México

“Segundo Encuentro de Revolución Z” en el Kiosco Morisco, con actividades artísticas y de reflexión política.

14:00 horas – Familiares y Amigos de Joven Desaparecido

Jornada “¡No dejaremos de buscarte!” en la Glorieta de la Joven de Amajac, con conferencia de prensa para visibilizar la lucha de la familia.

Durante el día – Movimiento de Regeneración Sindical

Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Durante el día – Firmas por Palestina MX

Campaña nacional de firmas en el Hemiciclo a Juárez, para exigir postura firme del gobierno mexicano frente al conflicto en Medio Oriente.

Rodada motociclista

20:00 horas – Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo

Rodada desde el Parque Recreativo Francisco I. Madero en apoyo a un negocio local.

Rodadas ciclistas

07:00 horas – People for Bikes Coyoacán

Salida hacia Carretera Picacho Ajusco.

07:30 horas – Ollin Bike

Rodada desde Av. Tláhuac y Periférico hacia Llano Grande, Estado de México.

07:00 y 07:20 horas – Enbiciados

Salidas desde Del Valle y San Ángel hacia Ciudad Universitaria y Desierto de los Leones.

19:00 horas – Pedal y Taco