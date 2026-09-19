Partido Verde impulsa reformas escolares para garantizar la protección de los animales en CDMX

Jesús Sesma Suárez, líder del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, celebró la integración del bienestar animal dentro de los contenidos de la educación ambiental en la capital. Esta iniciativa busca dotar a las nuevas generaciones de herramientas pedagógicas para el cuidado y respeto hacia los seres sintientes.

Con este respaldo legislativo, la bancada ecologista reiteró su compromiso de articular políticas públicas y marcos normativos centrados en fortalecer el sistema educativo en beneficio de la protección integral de todas las formas de vida.

El dirigente precisó que la educación constituye la vía idónea para transformar las dinámicas de la sociedad hacia un entorno equilibrado. Explicó que al incorporar estos conceptos en la enseñanza formal, las niñas, niños y adolescentes tendrán un acceso directo a nociones sobre protección, tenencia responsable y modelos de prevención contra el maltrato animal.

Sesma Suárez argumentó que una instrucción ambiental sólida debe trascender la visión tradicional de la gestión de recursos naturales, ampliando su alcance a la tutela de los animales.

Finalmente sostuvo que fomentar el respeto, la empatía y la responsabilidad ética en edades tempranas coadyuva a erradicar conductas violentas hacia las especies e incentiva la consolidación de relaciones más compasivas entre la ciudadanía y el medio ambiente.