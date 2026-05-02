Riña deja a joven herido por arma blanca en la colonia Cuchilla Pantitlán

Una riña en calles de la colonia Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, un joven de 24 años de edad resultó lesionado con un cuchillo, el posible responsable fue detenido por la policía capitalina.

Los hechos sucedieron cuando, vía frecuencia de radio, los efectivos en campo fueron alertados de una persona lesionada en la calle Privada de Nobelio, esquina con la avenida Circunvalación.

Al lugar, una mujer refirió que, momentos antes, su pareja resultó herida, luego de enfrentarse verbalmente con otra persona, cuando convivían en la vía pública. La mujer refirió que el joven lesionado fue trasladado por sus familiares a un hospital para su valoración médica, ya que presentaba una herida a la altura del abdomen del lado derecho.

Además, señaló un inmueble donde, al parecer, el probable responsable ingresó después de los hechos. Ante ello, los oficiales resguardaron el sitio y detuvieron al presunto agresor, un joven de 27 años de edad, a quien le aseguraron un cuchillo con mango color negro.

Tras ser plenamente identificado por la denunciante, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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