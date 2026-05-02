Bomberos ‘vuelan’ a hombre que necesitaba atención médica

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una persona con problemas de movilidad, quien requirió ser bajada desde el segundo piso de un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para la maniobra, los bomberos utilizaron una camilla, también utilizaron cuerdas y poleas bajaron al vecino de la colonia Nextitla, quien requería atención médica.

Los paramédicos le ofrecieron la primera atención médica.

Atendimos el reporte de una persona con dificultades de movilidad que requería ser descendida de un segundo piso en un edificio en la colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo. Informo que se coordinó con paramédicos para su atención médica”, indicó en su cuenta de X, el director de los bomberos, Juan Manuel Pérz Cova.

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