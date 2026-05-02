Envían al Reclusorio Oriente a presunto feminicida

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de David “N” por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, ocurrido el 12 de octubre de 2025 en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la declaración de un testigo, la víctima y el imputado, quienes mantenían una relación sentimental, se encontraban en una reunión.

En ese contexto, ambos ingresaron al cuarto de baño, donde sostuvieron una discusión, tras la cual se escuchó una detonación de arma de fuego. Tras el disparo presuntamente realizado por el imputado, éste huyó del lugar, mientras familiares de la víctima intentaron auxiliarla hasta el arribo de paramédicos, quienes confirmaron su deceso”, informó la dependencia.

Derivado de las indagatorias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de feminicidio agravado, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 23 de abril de 2026 en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En la audiencia correspondiente, la Fiscalía presentó datos de prueba —entre ellos, declaraciones de testigos y análisis de videograbaciones—, con base en los cuales el juez determinó vincularlo a proceso, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Además de eso, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Finalmente, la fiscalía capitalina afirmó que continúan las investigaciones con rigor técnico y científico para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a que estos hechos no queden impunes.

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