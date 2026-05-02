Solicitan que escuelas promuevan espacios seguros contra el bullying

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) exhortó a las autoridades del ámbito educativo a crear espacios seguros dentro de las escuelas.

Con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se celebra este 2 de mayo, Copred consideró que se deben promover la participación activa de la familia e impulsar una educación integral y digital que fomente la paz y la igualdad.

El Consejo reconoce que el acoso escolar constituye una forma de violencia que puede derivar en prácticas discriminatorias, al vulnerar derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la dignidad y a una convivencia libre de violencia”.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

“En este sentido, conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, los estudiantes tienen derecho a desarrollarse en entornos escolares seguros, basados en el respeto, inclusión y cultura de paz, lo que obliga a las autoridades educativas a prevenir, atender y erradicar cualquier forma de acoso escolar”.

El acoso escolar es un tipo de violencia que puede generar diversas manifestaciones, como la física, sexual, verbal, cibernética y social que atentan contra la integridad y derechos humanos de quienes la padecen.

El hurto de material o esconder las pertenencias de terceros es otra forma de manifestar el acoso, es necesario evitar normalizar estos comportamientos, permitiendo la integración de las y los estudiantes dentro de las aulas e instituciones”.

Consecuencias del acoso escolar

El acoso escolar representa una forma grave de violencia que puede incurrir en el estado emocional, físico y social, desarrollando barreras para crear relaciones sociales, provocando problemas emocionales, cognitivos, la dificultad para adaptarse y la exclusión social, deteriorando la calidad educativa, acotó.

Garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ dentro de la comunidad estudiantil es de suma importancia, para evitar espacios que fomenten el odio y la exclusión, pues las instituciones deben asegurar mecanismos que protejan sus derechos y la diversidad”, agregó.

La discriminación que se crea dentro de las instituciones educativas fomenta el rechazo social de la comunidad estudiantil, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas, perpetuando la desigualdad dentro de las aulas.

En donde el origen étnico, género y otras estructuras de opresión son usadas para negar un trato justo e igualitario. Es necesario crear el reconocimiento de las diversas identidades que conforman a la población, por lo que las instituciones deben garantizar el reconocimiento de la diversidad”.

Ejercer plenamente los derechos

Se tiene registro que durante 2025, 45 por ciento de los casos de violencia ocurren durante los 12 y 15 años, rango en el que la violencia física se presenta con mayor frecuencia.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

“El acoso no solo se caracteriza por estar presente dentro de las instituciones de manera presencial, sino también de carácter cibernético, denominado como ciberacoso, el cual consiste principalmente en crear ambientes de intimidación y miedo mediante la agresión digital, generado en plataformas digitales.

El acoso cibernético ha creado ambientes desestabilizantes para la población, lo que dificulta la creación y permanencia de espacios que protejan los derechos humanos y garanticen la convivencia plena entre la comunidad estudiantil. Por lo que es imperante que las instituciones y las autoridades fomenten espacios de colectividad, asegurando la estabilidad social, emocional, física y mental”.

Finalmente, el Copred afirmó que solo mediante la promoción de una cultura de paz, respeto a la diversidad y la implementación de mecanismos efectivos de prevención y atención, será posible garantizar espacios educativos libres de violencia y discriminación, donde todas las personas estudiantes puedan ejercer plenamente sus derechos.

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