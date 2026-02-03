Auto se impacta contra jardineras de ciclovía en Calzada de Tlalpan

Un choque múltiple en la calzada de Tlalpan y la calle de Normandía, colonia Zacahuitzco, en la alcaldía de Benito Juárez, ocasionó que uno de los autos involucrados se impactara directamente contra la jardinera de la nueva ciclovía.

El automóvil de color plateado, después de haber golpeado contra la jardinera, terminó del otro lado en la ciclovía con fuertes daños en la parte frontal y suspensión.

Los otros tres automóviles quedaron con daños menores orillados sobre la misma vía sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente los daños en los cuatro vehículos involucrados.

Para atender el incidente vial se presentaron unidades de la policía capitalina quienes a agilizaron la vialidad y tomaron datos de los daños por el choque vehicular y en la ciclovía.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Serán las autoridades competentes y las aseguradoras quienes se hagan cargo de la reparación de los daños causados a la ciclovía, así como el deslinde de responsabilidades.

Las obras de construcción de la ciclovía en la Calzada de Tlalpan iniciaron el 25 de julio de 2025. Este proyecto, conocido como "Ciclovía Gran Tenochtitlán", contempla cerca de 34 kilómetros de carril confinado, desde Avenida Pino Suárez hasta Huipulco, en este tiempo se han registrado más de 10 incidentes donde han estado involucrados vehículos particulares y de transporte público.

*DRR*