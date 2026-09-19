Restos y reparación de daño del Rébsamen, pendientes

A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble que albergó al Colegio Enrique Rébsamen permanece abandonado, fracturado y deteriorado, mientras en los tribunales capitalinos se prolonga el litigio para definir la vía por la cual se cubrirá la reparación del daño a las víctimas.

Durante un recorrido realizado por Excélsior, se observaron las huellas visibles de la tragedia que provocó el colapso de una parte de sus instalaciones y cobró la vida de 26 personas en la alcaldía Tlalpan, entre ellas 19 menores de edad y siete adultos.

La construcción presenta importantes secciones destruidas, muros de block y concreto con desprendimientos, grietas y zonas parcialmente demolidas, así como losas fracturadas y elementos constructivos de acero y concreto a la vista.

En uno de los costados de la edificación se observa un enorme boquete que atraviesa varios niveles, dejando al descubierto espacios interiores, columnas, instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Aunque la estructura metálica en otro de los sectores del inmueble permanece en pie, evidencia los estragos del tiempo y la falta de mantenimiento: barandales, escaleras y marcos muestran avanzado desgaste y corrosión, mientras que diversos plafones aparecen incompletos o desprendidos.

El exterior también refleja el abandono, con vegetación silvestre que ha crecido entre las grietas de la estructura y zonas donde permanecen materiales de construcción expuestos, en un predio que se encuentra totalmente delimitado por una barrera de madera que impide el acceso.

EL JUICIO

En este escenario de abandono, un juez de la Unidad de Gestión Especializada de Ejecución de Sanciones en Sullivan declaró improcedente utilizar el predio como garantía para saldar la indemnización ordenada por la ley.

La solicitud había sido promovida por la exdirectora y propietaria del plantel, Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, quien cumple una condena de 29 años de prisión, buscando destinar el terreno para cubrir un monto cercano a los 11 millones de pesos en favor de los familiares de las víctimas directas e indirectas.