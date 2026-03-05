Se registra incendio en vivienda de Pedregal de Santa Úrsula, CDMX

En las primeras horas, un incendio registrado en una vivienda de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), obligó al desalojo de diez personas.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el fuego inició al interior del inmueble y se extendió rápidamente.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos laboraron durante dos horas para contener las llamas y realizar labores de enfriamiento.

Incendio en Pedregal de Santa Úrsula. Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no se reportaron personas afectadas ni daños colaterales.

Como medida preventiva, se evacuó a 10 personas”, indicó la dependencia en un mensaje en su cuenta de X.

¿Qué hacer ante un incendio?

Si se registra un incendio en casa, es fundamental actuar con rapidez y mantener la calma. Estas son las principales recomendaciones de seguridad:

Mantén la calma y alerta a todos

Grita para alertar a las personas en la vivienda.

Despierta a quienes estén dormidos y asegúrate de que todos sepan que deben salir.

Sal de la vivienda lo antes posible

Evacúa inmediatamente por la ruta de salida más cercana.

No intentes recoger objetos personales.

Si hay humo, agáchate o gatea , porque el aire más limpio está cerca del suelo.

No uses elevadores

Si vives en un edificio, utiliza las escaleras de emergencia.

Cierra puertas al salir

Si es posible, cierra las puertas detrás de ti para ayudar a frenar la propagación del fuego.

Si el fuego es pequeño

Solo intenta apagarlo si es seguro hacerlo y tienes un extintor.

Nunca uses agua si el incendio es por electricidad o aceite .

Si tu ropa se incendia

Detente, tírate al suelo y rueda para apagar las llamas.

Una vez fuera

No regreses a la casa por ningún motivo.

Llama a emergencias al 911 o pide ayuda a vecinos.

Si quedas atrapado

Cierra la puerta de la habitación.

Coloca toallas o trapos húmedos en la parte inferior de la puerta para evitar que entre humo.

Asómate por la ventana y pide ayuda .

Medidas de prevención

Tener detectores de humo en casa.

Contar con extintor y saber usarlo.

Revisar instalaciones eléctricas y de gas.

No dejar velas o estufas encendidas sin vigilancia.

