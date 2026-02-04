Rescatan a Génova tras quedar atrapada entre dos edificios

Durante casi una hora, paramédicos y rescatistas de la alcaldía Benito Juárez, trabajaron para rescatar a Génova, una perrita raza grande qué cayera desde el segundo piso de un estacionamiento y quedará atrapada entre las paredes de dos edificios en un espacio de aproximadamente 30 cm de ancho y a ocho metros de profundidad.

El rescate tuvo lugar en la calle San Francisco, casi esquina con Felix Cuevas, en la Colonia Del Valle.

Algunos vecinos se percataron del incidente y solicitaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes en la primera inspección ocular, solicitaron la presencia de los paramédicos especialistas en rescate vertical, quienes lograron acceder al lugar donde se encontraba atorada a la perrita, a través de un descenso a rapel.

La perrita fue entregada sana y salva a su dueño Foto: José Antonio García | Excélsior

“Cayó desde el primer piso hacia abajo, más o menos una altura de ocho metros, la perrita pesa alrededor de 60 kilos, por lo que se tuvieron que descender un par de rescatistas para que en el reducido espacio, le colocaron un arnés para poder rescatarla a través de un sistema de cuerdas”, comentó el rescatista Leopoldo Dominguez.

Y añadió: “El primer rescatista bajó para ver cómo estaba, posteriormente bajo yo, por suerte la perrita no tenía lesiones, cuando nos vio, nos comenzó a lamer muy tranquila, muy dócil. Pero fue muy complicado, porque si era muy angosto y la perrita ya estaba muy cansada”.

La maniobra se concretó cuando los rescatistas lograron colocar dos arneses y la sacaron del lugar donde estaba atrapada.

Finalmente, fue entregada a su dueño, quien agradeció a los rescatistas el trabajo realizado para salvar a Génova.

*DRR*