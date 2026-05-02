Cae presunto extorsionador en GAM; CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con el delito de extorsión.

La víctima eran comerciantes a quienes exigía pagos para permitirles realizar sus labores en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Decomiso Especial

El detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en diferentes modalidades, corrupción de menores y extorsión, indicó la dependencia.

“Los hechos se registraron tras recibir el reporte de un ciudadano que solicitó el apoyo de los oficiales ya que denunció que un hombre lo amenazó con causarle daño a su integridad física, patrimonial y la de sus familiares, si no entregaba una suma de dinero, para lo cual lo citó en la Avenida 604 de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección.

Iba en bicicleta

“En atención a la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo en las inmediaciones del sitio referido, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, y en una acción coordinada, observaron a un sujeto que viajaba en una bicicleta, quien se aproximó al denunciante para que le entregara el dinero en efectivo y una vez que tuvo los billetes en sus manos, lo detuvieron”, indicó la dependencia en un comunicado.

El probable responsable, de 56 años, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

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