Agreden a reportero y camarógrafo con arma blanca en la Doctores

Un reportero y camarógrafo de un medio de comunicación fueron agredidos por un sujeto con un arma blanca, esto ocurrió en calles de la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, el presunto responsable fue detenido.

De acuerdo con el reporte, vía radio se solicitó apoyo para dos personas lesionadas. Al arribar los servicios de emergencia, en el cruce de las calles Dr. Liceaga y Dr. Barragán, localizaron a Juan José, de 50 años de edad (reportero), quien presentaba una herida profunda en el lado derecho del pecho. Se encontraba consciente y sentado sobre la banqueta al momento de ser valorado.

En el sitio también fue encontrado su compañero Jaime, de 61 años, con una cortada de aproximadamente 15 centímetros en el brazo izquierdo y varias heridas superficiales en el brazo derecho.

Paramédicos realizaron la atención prehospitalaria y trasladaron a Jaime González al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, donde ingresó a cubículo de choque para recibir atención especializada.

En tanto, el reportero de N+ decidió no ser trasladado y firmó el documento correspondiente para retirarse por sus propios medios.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

*DRR*