Infraccionan a 6 pipas ‘correlonas’ durante operativo en Álvaro Obregón

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron un operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó como resultado seis infracciones y una garantía.

La SSC informó que lo anterior derivó de 30 revisiones aleatorias a unidades tipo pipa que transportan gas en la carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Lomas de Santa Fe.

“Las infracciones se relacionaron principalmente con exceder el límite de velocidad, conforme a lo establecido en el artículo noveno, fracción II del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México”, indicó la institución en una tarjeta informativa.

Foto: SSC

La acción preventiva tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de gas, así como prevenir riesgos a la población, además de garantizar la seguridad vial.

Durante la diligencia, los oficiales de Tránsito supervisaron que los conductores circularan dentro del límite de velocidad establecido, en consideración del riesgo que representa el traslado de materiales peligrosos.

Foto: SSC

“Durante el desarrollo del dispositivo, el personal policial actuó en todo momento con estricto apego a los protocolos de actuación policial y se priorizó la seguridad vial y la integridad de los conductores y usuarios de la vía”.

Finalmente, la SSC reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas en materia de vialidad, por ello puso a disposición el número telefónico de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 55 5208 9898, la cuenta oficial @UCS_GCDMX y la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”.

