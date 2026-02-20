Cae uno de La Unión Tepito tras persecución en V. Carranza

Elementos policiacos detuvieron a Yael Oziel “N”, de 18 años de edad, alias “Balú”, identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, grupo generador de violencia en la zona centro de la capital. El joven fue asegurado en la alcaldía Venustiano Carranza en posesión de marihuana y está relacionado con un ataque armado ocurrido el 15 de mayo de 2025 en avenida Ferrocarril de Cintura, donde perdió la vida su amigo Didier Zoé, alias “El Glenda”.

Hubo balazos

Casquillos de balas

La detención se registró en la colonia Ampliación Penitenciaria, luego de que oficiales fueran alertados por un reporte de disparos en el cruce de San Antonio Tomatlán y Sastrería. Al arribar, observaron a un sujeto que al notar la presencia policial corrió hacia el interior de un multifamiliar y arrojó una bolsa durante su huida.

Tras interceptarlo, los uniformados revisaron el objeto abandonado y encontraron dos bolsas con marihuana.

Trató de impedir la detención

Otro detenido

Mientras los policías trasladaban al detenido hacia el exterior del inmueble, un segundo sujeto intentó impedir la acción y liberar al joven. Por ello fue asegurado Donovan Martín “N”, de 25 años de edad, a quien le hallaron una bolsa con marihuana a granel y un teléfono celular.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, Yael Oziel “N” posiblemente participa en actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio en la zona centro de la Ciudad de México.

Asimismo, el sujeto de 25 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado en 2025.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.