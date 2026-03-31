Reportan falla en Metro Línea A; hay servicio provisional
Tres estaciones de la Línea A se quedaron sin funcionar, cientos de usuarios han salido a las calles para intentar abordar otro medio de transporte.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México dio a conocer que debido a la ruptura de una catenaria en la Línea A hay servicio provisional de la estación Pantitlán a Santa Marta; es decir que NO HAY servicio de trenes de Santa Marta a La Paz.
El director del Metro, Adrián Rubalcava detalló que personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible.
La ruptura de la catenaria aunado a la fuerte lluvia que se registró en la zona, mantienen a los usuarios desesperados por la falta de transporte público para moverse a sus diversos destinos.
Estaciones de la Línea A
Pantitlán (Terminal y correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9)
Agrícola Oriental
Canal de San Juan
Tepalcates
Guelatao
Peñón Viejo
Acatitla
Santa Marta
Los Reyes
La Paz: Estación terminal.
El Metro señaló que continuará informando por los canales oficiales sobre el restablecimiento del servicio.