Exhortan a consumir en pescaderías locales no solo en Semana Santa

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio) exhortó a los capitalinos a consumir productos que se distribuyen en las pescaderías locales.

Gerardo López Becerrra, presidente de la asociación, alertó, a través de un comunicado, que las ventas en estos establecimientos han caído hasta 40 por ciento.

Acaba la práctica de la vigilia

Diferencias entre pescado fresco y congelado Canva

“En los últimos años los mexicanos han ido abandonando la práctica de la vigilia, la venta de pescados y mariscos ha caído hasta 40 por ciento en los últimos 10 años, lo que condiciona sensiblemente sus márgenes de crecimiento.

Recordó que México cuenta con un extenso litoral de 11 mil kilómetros de longitud y existe la práctica de acuacultura en 23 de los 32 estados.

“Debemos promover el consumo de este tipo de alimentos, debido a su alto valor nutricional, así como su impacto económico y social”, indicó.

Diferencias entre pescado fresco y congelado Canva

Ventas de pescado han caído

Y lamentó que se haya perdido la costumbre de esperar la llegada de la Semana Santa para beneficio de los diferentes eslabones de la cadena pesquera y las ventas aumentaran entre 40 y 60 por ciento, lo que provocaba que en tan sólo siete días ocurriera hasta el 20 por ciento del consumo anual de pescados y mariscos.

“Décadas atrás, un gran porcentaje de las familias mexicanas definían con antelación los alimentos que iban a preparar durante los días santos para preservar la vigilia; los principales platillos eran mojarras fritas, romeritos, filetes de pescado empanizado así como cocteles de camarón y caldo de mariscos, es decir, dejaban a un lado el consumo de carne roja, lo que favorecía las ventas de las pescaderías, las cuales, a su vez, realizaban grandes pedidos a sus proveedores para atender el repunte que registraría en su demanda, era un auténtico tanque de oxígeno para estos negocios”, consideró.

Por ejemplo, las pescaderías reportan que mientras años atrás se surtían con hasta 100 kilos de camarón para atender la demanda de Semana Santa, ahora adquieren máximo 60 kilogramos, lamentó.

"Invitamos a los ciudadanos incluir en su dieta cotidiana el consumo de estos productos, los cuales tienen una falsa fama de ser costosos, pues existen varias especies que están al alcance de la economía familiar, como la tilapia, la lisa, el bagre, la curvina y el calamar”, apuntó.

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