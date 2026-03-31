¿A qué hora lloverá muy fuerte HOY en CDMX y Edomex?

En plena primavera se espera lluvia fuerte hoy 31 de marzo en la Ciudad de México, según los pronósticos dados a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

En el amanecer de este martes se pudo percibir ambiente fresco y muy frío en las zonas altas de la capital, incluso el día de ayer reportes indican que hubo presencia de nieve en la zona del Ajusco lo que también contribuyó a que descendiera más la temperatura.

Truenos, rayos y caída de granizo

Lluvias CDMX. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

Este día después del mediodía se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado, lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo.

Las lluvias más fuertes están contempladas entre las 12 y las 6 de la tarde, si todavía no sales de casa no olvides llevar el paraguas, impermeable y botas, así como ropa abrigadora pues la temperatura máxima rondará los 21 grados y la mínima bajará hasta los 9 con sensación térmica de 7 grados.

Los vientos irán de 10 a 30 kilómetros por hora con rachas que alcanzarán hasta 45 kilómetros por hora. Así que ten cuidado con estructuras pesadas que pudieran desprenderse, con macetas en ventanas y azoteas, así como cables de luz.

Las lluvias en el Edomex

En el Estado de México en general, no se espera lluvia fuerte por la mañana, pero las precipitaciones pluviales aparecerán por la tarde y noche, aproximadamente entre las 5:00 pm y las 9:00 pm, está va a ser moderada pero con chubascos.

VISTE CON EL MÉTODO DE CEBOLLA

El método cebolla consiste en vestir por capas que cumplen funciones distintas: absorber sudor, conservar el calor y bloquear el viento o la lluvia.

A diferencia de una prenda gruesa, este sistema controla mejor el flujo de aire caliente atrapado entre telas, lo que mejora el aislamiento térmico.

mujer con frío en invierno

Al poder quitar o agregar capas, se evita tanto el sobrecalentamiento como el enfriamiento repentino, dos riesgos frecuentes en ambientes fríos.

Es un método útil para trabajadores al aire libre, deportistas, estudiantes y adultos de 25 a 60 años que enfrentan distancias largas o espacios mal climatizados.

Autoridades recomiendan tres capas principales, cada una con un rol claro y materiales específicos que ayudan a conservar calor sin perder movilidad.

Este fenómeno se da debido al aire ártico del evento extremo del fin de semana Cuartoscuro

La primera capa es la que toca la piel y debe ser transpirable, ligera y capaz de absorber humedad.

Se usan prendas como ropa térmica, camisetas sintéticas o algodón ligero para mantener la piel seca durante el movimiento.

Esta capa es crítica porque el sudor retenido se enfría rápido y puede provocar escalofríos o una baja súbita de temperatura corporal.

La segunda capa funciona como aislante y su objetivo es retener el calor generado por el movimiento del cuerpo.

Aquí se recomiendan suéteres de lana, camisetas térmicas gruesas o forros polares, que atrapan aire caliente en su estructura.

La tercera capa es la barrera externa que protege frente al viento, la lluvia o la nieve, y debe ser impermeable o rompe vientos.

Se usan chamarras tipo parka, rompe vientos, impermeables o abrigos con capucha, fáciles de quitar al entrar en espacios cálidos.

Este sistema de tres niveles se adapta incluso a climas variables como los de Ciudad de México o Estado de México donde la sensación térmica cambia por horas.

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