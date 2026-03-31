Usarán drones y comunicación de punta para combatir incendios forestales

Este año al combate contra incendios en la Ciudad de México se incorporan cuatro drones y nuevos sistemas de comunicación, con la meta de reducir en 10 por ciento la incidencia de siniestros en el suelo de conservación y áreas forestales.

Al menos, cuatro mil elementos de distintas corporaciones de emergencia participarán en jornadas permanentes, 24 horas, los siete días de la semana, de los cuales mil 600 pertenecen al Heroico Cuerpo de Bomberos.

La corporación también desplegará más de un centenar de unidades, entre autobombas, tanques, vehículos de primera respuesta y equipo especializado como mochilas contra incendio, con lo que se busca fortalecer tanto la detección como la atención inmediata de los siniestros, detalló el director general de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Este año se suma la operación de cuatro drones autónomos y sistemas de comunicación que no requieren internet, diseñados para zonas de difícil acceso, desplegamos mil 600 combatientes para atender las 24 horas del día los 365 días del año”, enfatizó el Jefe Vulcano.

Por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) participan dos mil 370 brigadistas, apoyados por 13 torres campamento, 82 vehículos especializados, mientras que la Comisión Nacional Forestal (Confor) también tiene activos siete campamentos en la Ciudad de México en los diferentes núcleos agrarios, detalló la Jefa de Gobierno Clara Brugada, quien dio el banderazo de salida a la Campaña de Combate de Incendios Forestales 2026.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Tener menos área afectada

El arranque del operativo estuvo marcado por un clima cambiante, inició pasado el mediodía, bajo un sol intenso en la Plaza de Tlaxcoaque; sin embargo, apenas 45 minutos después, una fuerte lluvia cayó en la zona centro, obligando a abreviar la ceremonia.

“Los climas nos desconciertan”, dijo Clara Brugada, ante unos 500 brigadistas, tras recordar que un día antes se registró incluso una nevada en el Ajusco.

Pese a estas variaciones climáticas, la mandataria advirtió que el riesgo de incendios se mantiene alto durante la temporada seca-caliente, entre marzo y junio, "por lo que es urgente atender, pero sobre todo prevenirlos", dijo.

Recordó que en 2025 se registraron mil 24 incendios y que la meta para este año es reducir en diez por ciento, tanto el número de siniestros como las hectáreas afectadas.

"En lo que va de 2026, ya se han combatido más de un centenar de incendios forestales y conatos en suelo de conservación, además de 25 eventos en áreas naturales protegidas, con una afectación cercana a las 40 hectáreas".

La atención, detalló, se concentra en alcaldías como Tlalpan y Milpa Alta, donde se registra hasta 72 por ciento de los incendios debido a la extensión de zonas forestales.

Llamado a dependencias y alcaldías

Sin embargo, más allá de la capacidad de reacción, que permite detectar un incendio en cinco minutos y controlarlo en menos de dos horas, Clara Brugada insistió en que el desafío principal es la prevención.

“No son suficientes cuatro mil personas; vamos a convocar a toda la ciudad para evitar que el fuego empiece”, advirtió, al anunciar que este año, la estrategia “tendrá un cambio y desde finales de año, habrá trabajos como la limpieza de maleza, apertura de brechas cortafuego y división del territorio de conservación”.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Además, se involucrará a alcaldías, dependencias y comunidades agrarias en estas tareas.

Este año que viene vamos a hacerlo diferente. Vamos a convocar a toda la fuerza de la ciudad, a que ayuden a combatir los incendios. Eso implica que, a finales de año, estemos convocando a toda la fuerza de participación ciudadana; a toda la fuerza de las alcaldías, para dividirnos el territorio y quitar toda la maleza, que es lo que se incendia cuando ya termina lo verde y terminan las lluvias”, afirmó.

Participación ciudadana

Asimismo, Clara Brugada hizo un llamado directo a la población para evitar prácticas de riesgo: no encender fogatas en zonas de conservación, no arrojar colillas de cigarro ni basura y abstenerse de realizar quemas agrícolas sin autorización.

“Hago un llamado a la ciudadanía. Su jefa de Gobierno llama a la ciudadanía de esta capital, primero, a apagar completamente las fogatas. No debe haber fogatas en la Zona de Conservación. Segundo: no arrojar nada que pueda convertirse en un incendio. No tirar basura en las zonas forestales y evitar quemas agrícolas que no tengan autorización”, exclamó.

“Los incendios, la gran mayoría, son provocados por humanos y eso es lo que tenemos que detener”, enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, quien llamó a quienes aprovechan Semana Santa para “subir al Bosque de Agua o zonas de pastizales, a no prender fogatas en áreas indicadas, no lanzar cerillos, no lanzar tampoco colillas de cigarros", afirmó.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Con un tiempo de detección de cinco minutos y un promedio de combate de una hora con 48 minutos, Clara Brugada concluyó que la ciudad cuenta con una de las mejores capacidades de respuesta del país. Sin embargo, insistió en que el frenar este problema depende, en gran medida, de la ciudadanía.

"La Ciudad de México, la mayor parte de la ciudad, son áreas naturales protegidas que tenemos que cuidar. Y que esta bendita lluvia nos ayude a combatir los incendios", concluyó, antes de bajar del templete, en medio del aguacero.

*DRR*