Ciclista termina con graves lesiones tras choque de vehículos

Un choque entre dos vehículos dejó a un ciclista gravemente lesionado, en calles de la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron este martes en el cruce de Manzanillo y Tlaxcala, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil blanco impactó a una camioneta gris, lo que provocó que el conductor perdiera el control, se subiera a la banqueta y arrollara a un ciclista.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al lesionado, de 26 años, quien fue diagnosticado con fractura expuesta de tibia y peroné, además de una posible lesión en la cadera, por lo que fue trasladado a un hospital.

En el lugar, policías se entrevistaron con el conductor de la camioneta, de 39 años, quien refirió que fue embestido por el otro vehículo.

Ambos conductores fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su responsabilidad en el percance.

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