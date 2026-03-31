Conductor se baja a ayudar por supuesta llanta ponchada y lo secuestran en CDMX

Un hombre fue víctima de un secuestro exprés tras detenerse a tratar de ayudar a unos individuos que se les había ponchado su llanta en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; Ciudad de México por este hecho hay un sujeto de origen peruano detenido.

Ayer el afectado circulaba sobre la calle Coahuila, colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando dos hombres le hicieron señas y le dijeron que su llanta tenía un desperfecto.

Detenido @c4jimenez

Al detener la marcha un tercer sujeto abordó la unidad, lo amenazó y le pidió el dinero en efectivo a través de transferencias bancarias y la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental.

Si gritas te mato

"Si gritas te mató", le amenazó el sospechoso al automovilista. Sin embargo, la aplicación de su banco lo bloqueo por los movimientos inusuales.

El presunto delincuente le exigió al afectado que le marcara a su esposa para pedirle el dinero. Tras colgar la llamada la mujer se comunicó con las autoridades y les dijo que tenía la ubicación en tiempo real de su marido.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo en avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles, colonia Polanco Cuarta Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ahí resguardaron a la víctima de 57 años de edad y detuvieron al probable responsable identificado como Juan Manuel "N" de 42 años de edad que dijo ser ciudadano peruano, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.

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