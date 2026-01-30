¿Vas al AICM? Hay cambios en el estacionamiento por remodelación

Por trabajos de remodelación en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las autoridades aeroportuarias pusieron en funcionamiento un estacionamiento alterno en la puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca donde se encuentra el Foro GNP para los usuarios de la terminal aérea.

Además de espacios de estacionamiento para los automóviles el Grupo Aeroportuario Marina activó el servicio de transportación gratuito de la puerta 6 hacia la Terminal 2 del AICM donde los usurarios pondrán transportarse en el Aerotren entre las dos terminales aéreas y también en la bahía de la Terminal 2 podrán acceder al servicio gratuito de transportación para trasladarlos hacia la puerta 6 de Ciudad Deportiva.

Servicio disponible 24 horas

Cambios en el AICM Ricardo Vitela

Está acción facilitará la movilidad de los usuarios del aeropuerto y evitará congestionamientos, es importante mencionar que solo podrán utilizar este servicio siempre y cuando las personas dejen su automóvil en la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El servicio estará disponible las 24 horas del día durante los trabajos de remodelación, los costos del estacionamiento en el estadio GNP serán de 40 pesos la hora o en su defecto 350 pesos por día y se podrá pagar en efectivo y tarjeta de débito. Las autoridades del aeropuerto recomiendan a los usuarios organizarse en sus horarios de viaje sean nacionales e internacionales para evitar demoras.

Trabajos de remodelación en AICM

Obras en el AICM.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde hace tiempo se están haciendo trabajos de remodelación tanto en la Terminal 1 (T1) como en la Terminal 2 (T2). No es una obra gigantesca, sino más bien mejoras por etapas, para no frenar la operación diaria del aeropuerto.

La T1 es la más vieja y la que más se resiente con el paso del tiempo, así que ahí los trabajos se han enfocado en:

Obras en el AICM.

Rehabilitación de pisos, plafones y muros, sobre todo en salas de espera y pasillos.

Modernización de baños, que era una de las quejas más frecuentes.

Mejoras en instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, para que no falle tanto en temporadas de calor o lluvias.

Ajustes en áreas comerciales y de documentación, buscando que el flujo de pasajeros sea más ágil.

AICM remodelacion

La idea es que se vea menos añeja y funcione mejor, aunque estructuralmente sigue siendo la misma terminal.

La T2 es más nueva, pero también recibe mantenimiento de acabados, pisos y cristales; así como actualización de sistemas de iluminación y señalización. Además, mejoras en salas de última espera y zonas comunes. Trabajos preventivos en instalaciones hidráulicas y eléctricas, para evitar fallas mayores.

