Reconocen a Congreso por avalar Ley del Sistema Público de Cuidados de CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México por la aprobación de la reforma constitucional para garantizar el derecho a los cuidados y la creación del Sistema Público de Cuidados.

Como publicó Excélsior, ayer miércoles, con 62 votos a favor en contra cero abstenciones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma constitucional en materia de cuidados.

Al respecto, tras entregar créditos en materia de vivienda, Brugada Molina destacó los alcances de la reforma y enfatizó que la nueva ley “erradica constitucionalmente la división sexual del trabajo”.

Es decir, que hoy en esta Ciudad de México no debe de haber división sexual del trabajo y eso significa que las mujeres no son las únicas que deben dedicarse a hacer las labores del hogar y del cuidado. De ese tamaño es lo que se aprobó el día de ayer en el Congreso", subrayó.

Sin embargo, la oposición advirtió que la reforma generará un beneficio real para la población “únicamente si se crean programas concretos infraestructura y se le destina un presupuesto suficiente al sistema”.

La reforma eleva a rango constitucional el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado en la Ciudad de México. Obliga al Estado a reconocer que las tareas del hogar y de asistencia tienen un valor económico real y mandato que el cuidado de las personas deja de ser una carga exclusiva de las familias, entre otras.

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