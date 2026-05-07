Trenes de Línea 2 del Metro CDMX reciben 'manita de gato' rumbo al Mundial

Los trenes modelo NM02, que circulan en la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos están siendo intervenidos con labores preventivas y correctivas en el taller Tasqueña, con la finalidad de que estén en condiciones operativas óptimas, rumbo al Mundial de Futbol 2026, informó el director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava.

Trenes la Línea 2 del Metro son sometidos a revisión

El funcionario realizó una supervisión de las labores de mantenimiento que se llevan a cabo en 37 trenes que corren por la llamada Línea Azul.

Línea 2 es fundamental para el Mundial 2026

Durante su visita, Rubalcava Suárez precisó que la Línea 2 será estratégica para la movilidad hacia el estadio Banorte, durante el Mundial de Fútbol, que arranca el 11 de junio.

En este escenario, aseguró que se ha fortalecido el mantenimiento a los trenes, con revisión a las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, como son las escobillas, ruedas portadoras y de seguridad, sistemas de tracción-frenado y neumáticos.

Revisan sistema de ventilación y más

También se verifica el buen funcionamiento de los mecanismos de ventilación al interior de los vagones, iluminación y mecanismos de apertura y cierre de puertas.

Trenes la Línea 2 del Metro son sometidos a revisión.

El mantenimiento sistemático se realiza cuando los trenes han recorrido de 12 mil a 15 mil kilómetros, una vez al mes, aproximadamente.

El STC Metro precisó en una tarjeta informativa que son 172 técnicos especializados del Metro los que participan en el mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Tasqueña, quienes los 365 días del año laboran para que los trenes NM02 operen de forma correcta.

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