Brugada estima entregar más de mil 700 viviendas durante mayo

Durante mayo, autoridades de la Ciudad de México proyectan entregar mil 790 viviendas nuevas, de 10 mil que se encuentran en proceso de construcción.

Se trata de un avance “significativo” en la meta de entregar 30 mil acciones de vivienda social y asequible a finales de este año, aseveró el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

“Esto convertirá a la Ciudad de México en una de las entidades con más vivienda de este tipo”, afirmó el secretario, durante la entrega de créditos de vivienda y de escrituras a familias de escasos recursos, que encabezó este jueves la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las instalaciones de la Utopía Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

Con una inversión superior a los 700 millones de pesos, en la jornada se entregaron cuatro mil 314 créditos de vivienda, que van de los 65 mil a 400 mil pesos, con tasas de interés que van del cero al cinco por ciento, que benefician principalmente a población que no puede pagar un crédito bancario.

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Del total de los apoyos, cerca de mil corresponden a Vivienda Nueva Progresiva, lo que permitirá que familias puedan seguir construyendo no solo ampliaciones, sino nuevos espacios habitables para los descendientes de quienes fundaron los barrios populares de la capital, para poder vivir con dignidad e independencia, dijo la Jefa de Gobierno.

Se trata de un programa social que, de acuerdo con su ingreso, van pagando poco a poco. Imagínense ustedes: van a empezar a pagar cinco meses después de que reciban su crédito, eso no lo hace ningún banco”, afirmó.

Uso de tecnologías sustentables

Resaltó que este programa de créditos significa un voto de confianza a la población, el cual permitirá dignificar la vivienda, combatir el hacinamiento, así como brindar mejores condiciones de vida a las familias, sobre todo a las nuevas generaciones.

Destacó que este crédito también puede ser utilizado para adquirir tecnologías ecológicas de uso doméstico, como calentadores solares que permitan ahorros importantes en el uso de energías y otros recursos.

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Sin embargo, Brugada llamó a los beneficiarios a hacer los pagos correspondientes conforme a su contrato, para poder apoyar a más personas para que accedan a un crédito y puedan mejorar su casa, con acciones de mantenimiento o construcción.

Hago un llamado a que también haya un regreso del crédito que hoy empiezan a recibir y que lo hagan de acuerdo a como lo estipularon en la firma de su contrato, pero ustedes saben que son recursos que sirven para financiar más vivienda popular y apoyar a más población”, puntualizó.

La dispersión de créditos también incluye la entrega de 500 escrituras, con lo que se busca brindar certeza y tranquilidad patrimonial a miles de capitalinos, concluyó.

*DRR*