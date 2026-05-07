Detienen a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de viviendas

Elementos policiacos detuvieron a un hombre y una mujer posiblemente relacionados con un robo a casa habitación en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de ser sorprendidos cuando salían de un departamento con una pantalla y un scooter eléctrico presuntamente robados.

Los hechos ocurrieron en una unidad habitacional ubicada en Calle 6 y avenida Circunvalación, en la colonia Cuchilla Pantitlán, donde policías acudieron tras recibir un reporte de robo.

Al llegar, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) observaron a una pareja que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia. En ese momento, un vecino los señaló directamente y aseguró que ambos ingresaron a su domicilio, lo amagaron con una pistola y sustrajeron diversos objetos.

Foto: SSC

Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron un scooter eléctrico, una pantalla de 32 pulgadas y un arma de fuego corta abastecida con ocho cartuchos útiles.

Por estos hechos, fueron detenidos un hombre de 35 años y una mujer de 21, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido posiblemente forma parte de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación, narcomenudeo y extorsión, con operaciones en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

Foto: SSC

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