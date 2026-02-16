Refuerzan seguridad en Tláhuac donde alumno apuñaló a compañero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que en la secundaria de la alcaldía Tláhuac, donde resultó herido un alumno con arma punzocortante, se desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana a las afueras del plantel para atender a los padres de familia y prevenir agresiones.

Entonces, vamos a tener esta secundaria, ya seguramente se está implementando un equipo que esté cuidando allá afuera ante cualquier situación. Personal de la Secretaría de Seguridad estará acudiendo, pero lo más importante, desde mi punto de vista, es lo que se está haciendo adentro”, aseveró la mandataria capitalina.

Refirió que hay un trabajo especial en esa secundaria y que se trabajará mucho en ese tema mediante esta herramienta, el programa de atención a la salud mental y emocional ayudará a prevenir, en el cual toma parte personal de Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que el Programa de Auxilio Escolar se aplica en el turno vespertino, mientras que los acontecimientos en dicho plantel ocurrieron en pleno día, por lo que reforzarán las acciones de este programa.

La directora General de Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorica Imáz, señaló que el estudiante que fue herido en una zona aledaña a la escuela Secundaria Número 324 —que aún se encuentra hospitalizado— progresa de manera favorable.

A través de “la estrategia escolar establecimos un vínculo inmediato con el personal directivo para la coordinación de la atención a las partes directamente involucradas en el conflicto, a sus familias y a la comunidad escolar en general”, indicó la funcionaria.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que no existe información si hay algún vínculo con un grupo criminal por parte de la víctima, como se maneja en redes sociales.

Procesan a menor

El viernes pasado, un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes vinculó a proceso a un adolescente de 14 años por apuñalar a un alumno de una secundaria de Tláhuac, Ciudad de México.

Durante la audiencia celebrada el viernes en los juzgados de Sullivan, el impartidor de justicia determinó que había elementos suficientes para procesar a Diego Kevin "N" por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

Además, el juzgador determinó imponerle como medida cautelar internamiento en centro especializado para adolescentes durante los 45 días en los que se desarrollará la investigación complementaria.

RLO