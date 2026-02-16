Investigan posible segunda muerte por sarampión en la CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que está en investigación otra posible muerte por sarampión que habría ocurrido en la CDMX, aunque recalcó que esta aún no se ha dictaminado.

Hay una muerte, de un bebé de tres meses confirmada y hay una muerte que está en investigación, que todavía no se ha dictaminado", indicó la funcionaria en conferencia de prensa.

Además, la secretaria precisó que suman 263 casos de sarampión en la CDMX, al corte de este domingo 15 de febrero, de los cuales, 37 han sido personas originarias del Estado de México.

Asimismo, indicó que hasta ahora se han registrado 23 hospitalizaciones por esta enfermedad, además de que en el 77% de los casos confirmados no se tenía antecedente vacunal.

Las alcaldías con más casos son la Gustavo A. Madero, con 57; Álvaro Obregón, con 41; Cuauhtémoc con 30; Iztapalapa, con 21; Coyoacán con 16; e Iztacalco, también 16.

Gasman refirió que desde el 8 de febrero hasta el 15 de febrero pasado, se han aplicado más de 270 mil vacunas contra el sarampión.

Reproducir

¿A los cuántos días aparecen las ronchas por sarampión tras el contagio?

Este es un enemigo de tiempos precisos. Conocer su calendario permite identificar el riesgo, pues una persona funciona como foco de contagio mucho antes de mostrar la primera marca en la frente.

Este es el tiempo en que las ronchas del sarampión aparecen tras el contagio, como explican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC:

Incubación silenciosa: Pasan entre 10 y 14 días desde el contacto hasta el inicio del malestar. Durante este periodo el patógeno se multiplica sin dar ninguna señal de alerta externa.

Antes de las ronchas ocurren cuatro días de malestar intenso. La enfermedad incluye fiebre superior a los 40°C, tos constante y conjuntivitis con ojos inyectados en sangre.

Explosión del brote: Cuando la fiebre llega a su punto máximo, las ronchas aparecen en la cara. El sarpullido avanza hacia los pies en los siguientes tres días de forma progresiva.

Periodo de contagio: La capacidad de infectar inicia cuatro días antes de las manchas y dura cuatro días después. Un paciente que solo parece agripado ya transmite el virus a otros.

Desvanecimiento: El sarpullido dura cerca de seis días antes de desaparecer en el mismo orden en que surgió. La piel puede quedar manchada de forma temporal durante la recuperación.

JCS