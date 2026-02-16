Agresión en San Cosme fue un acto orquestado: Alessandra Rojo de la Vega 

Tras los hechos violentos registrados el viernes 13 de febrero durante un operativo de reordenamiento en las inmediaciones de la avenida Ribera de San Cosme e Insurgentes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció la existencia de estructuras criminales y grupos de choque que operan bajo el cobro de cuotas a comerciantes y bloquean la aplicación de la ley en la vía pública.

Rojo de la Vega rechazó los señalamientos sobre una supuesta falta de diálogo y calificó la agresión contra el personal de la alcaldía como un acto orquestado por personas vinculadas a organizaciones políticas.

En entrevista en la primera emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río, la alcaldesa señaló que el comercio en vía pública se mantiene en la precariedad debido a la falta de voluntad política de las administraciones capitalinas de las últimas décadas para formalizar a los trabajadores.

Estigmatizar es no formalizarlos, que el Gobierno de la Ciudad de México en 30 años, que han sido el mismo grupo político gobernando esta ciudad, no haya desarrollado infraestructura para reubicar fuera del espacio público a la gente. Estigmatizar es no haberlos censado, haberles facilitado los trámites para que salgan de las garras de estas supuestas organizaciones, quienes les cobran piso, quienes les cobran cuotas, a cambio de defender las ilegalidades”, afirmó.

De acuerdo con la funcionaria, el operativo del viernes derivó en violencia cuando arribaron grupos ajenos a los comerciantes con los que se mantenía el diálogo:

“Pascal, fue un grupo de choque de asistentes de la diputada Diana Barrios, colaboradoras que están contratadas en el Congreso de la Ciudad de México y este grupo con armas blancas, con estrellas, palos, con cuchillos y con una actitud sumamente violenta que acabó pues hiriendo, lastimando, violentando a 20 personas”.

Desde una perspectiva financiera y de ordenamiento, la alcaldesa cuestionó por qué, teniendo mayoría en el Congreso, no se han generado espacios dignos para el comercio, sugiriendo que la informalidad genera beneficios opacos.

“Son estructuras que manejan a conveniencia, que coaccionan a cambio de permitirles colocarse en la calle, que aparte les cobran cuotas y pues están pagando una renta, pero una renta en la banqueta”, sentenció.

Finalmente, Rojo de la Vega informó que ya existen 11 denuncias presentadas ante la Fiscalía de la CDMX y que buscará una ruta de coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para frenar el "desborde" del comercio, especialmente ante la cercanía de eventos internacionales como el Mundial de Futbol.

Reproducir

JCS