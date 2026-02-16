Enero de 2026, el menos violento en 11 años: Clara Brugada

Enero de 2026 fue el mes con menor incidencia de delitos de alto impacto en los últimos 11 años, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Al presentar la glosa del informe de seguridad, la mandataria capitalina detalló que el mes pasado hubo una disminución de 19% en los delitos de alto impacto en comparación con enero de 2025 y de 68% frente a 2019.

Acompañada por Pablo Vázquez, jefe de la Policía capitalina, y Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX, Brugada indicó que en enero de 2025 se registraron 59 delitos diarios en promedio, mientras que un año después fueron 47, lo que representa una disminución de 11%.

En lo que respecta al homicidio, la jefa de Gobierno explicó que en enero de 2024, 2025 y 2026 se contabilizaron en promedio dos homicidios diarios.

Ante medios de comunicación, Brugada refirió que en enero pasado hubo 61 homicidios, lo que representa una disminución de 37% en comparación con 2025.

El robo de vehículo con y sin violencia disminuyó 69% al comparar enero de 2026 con el mismo mes del año anterior, mientras que el robo de autopartes cayó 15% en ese periodo.

