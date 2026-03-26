Reforzarán seguridad en Santa Fe, zona donde se hospedará la selección de Portugal

En la zona de Santa Fe, a partir de este viernes, autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón habilitarán un operativo especial de seguridad y vialidad, por la llegada de la Selección de Portugal para el partido amistoso contra México, y que se jugará el sábado, para reinaugurar el Estadio Azteca.

Con este operativo, en el que participarán policías de la demarcación y de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arranca una serie de dispositivos de seguridad y protección civil por parte de la alcaldía, con la que se busca garantizar la seguridad y la atención oportuna durante el partido México vs Portugal y durante el periodo de Semana Santa 2026

En ese sentido, autoridades de la demarcación adelantaron que respecto al periodo de Semana Santa y Pascua, -del 30 de marzo al 12 de abril- se desplegarán diariamente 270 elementos de seguridad, con apoyo de 125 patrullas y tres grúas, en coordinación con autoridades locales y federales.

La vigilancia se concentrará en zonas de alta afluencia y accesos carreteros, además de que se realizaran recorridos para prevenir delitos al interior de las colonias.

También se reforzará la seguridad en vialidades y salidas carreteras, por salida de paseantes.

Además se adelantó que se instalarán unidades de vigilancia en puntos estratégicos como Santa Fe, San Ángel y San Bartolo, especialmente el Jueves y Viernes Santos, cuando se prevé mayor concentración de personas en torno a los recintos religiosos de la demarcación donde se desarrollarán las tradicionales representaciones de la Pasión de Cristo.

Asimismo, se reforzará la seguridad en las inmediaciones del Centro Cultural San Ángel y la Casa Jaime Sabines, donde por periodo vacacional se contará con una amplia cartelera cultural.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar orden, movilidad y bienestar durante Semana Santa, precisó la alcaldía.

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