Invea desplegará operativo especial en reapertura del Estadio Azteca

En el marco del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) desplegará un operativo especial en los alrededores del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, que arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo.

El encuentro, programado para el sábado a las 19:00 horas, no solo pondrá a prueba la logística de movilidad en el sur de la ciudad, sino también el cumplimiento de normas en establecimientos mercantiles que operan en la zona de Coapa, donde se espera una alta concentración de aficionados.

Ante ello, autoridades del Invea precisaron que el dispositivo tendrá un enfoque inicial de “sensibilización”, es decir, brigadas recorrerán negocios para recordar a los propietarios las reglas vigentes.

En caso de detectar irregularidades, se procederá a la suspensión de actividades mediante la colocación de sellos.

Foto: Tomás Pérez | Cuartoscuro

Entre los puntos que estarán bajo vigilancia, destaca la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, una práctica que, según autoridades, suele incrementarse en eventos masivos.

También se supervisará que no se expendan bebidas en envase abierto en tiendas de abarrotes o autoservicio, ni que se permita su consumo en la vía pública.

Además, el personal del Invea revisará que los establecimientos respeten los horarios permitidos y operen conforme a la normatividad, particularmente aquellos que pudieran propiciar aglomeraciones o disturbios.

Foto de X: @MXESTADIOS

El operativo se suma a las acciones de seguridad y movilidad previstas para el partido, que marcará la reapertura del inmueble rumbo al Mundial de 2026.

En ese contexto, el Instituto señaló que se busca prevenir y evitar que la actividad comercial irregular se convierta en un factor de riesgo o desorden en las inmediaciones del estadio.

El despliegue del Invea de este fin de semana también funcionará como un primer filtro de control ante la expectativa de eventos de mayor escala, como es la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio.

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