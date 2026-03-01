Alcalde Mercado: La educación financiera y la tecnología está al alcance de todos

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, expresó que la educación financiera y la información para invertir está al alcance de todos “y la podemos utilizar para aprender a ahorrar, para poder generar un patrimonio de poco a poco, pensando en el futuro de nuestros hijos, hasta de nuestros nietos”.

Así lo dijo el alcalde en la Plaza Cívica de la Unidad Independencia del IMSS, momentos antes de que empezara la Mega Clase de Inversiones.

Promueven educación financiera

Y dio a conocer que es la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, que encabeza la secretaria Manola Zabalza, la que está promoviendo la educación financiera y la capacitación para que los ciudadanos aprendan a ahorrar e invertir su dinero.

Y expresó que, en los talleres, los ciudadanos se dan cuenta de que “cualquiera con el conocimiento y preparación adecuada -puede invertir- pues somos capaces de poder designar algunos de nuestros pesitos, lo que nos quedó de la tanda” en inversiones.

“La capacitación del día de hoy está pensada en todas y todos ustedes, en romper esa barrera de lo que parecía que no le tocaba al pueblo de México, al pueblo de Contreras (...) y la SEDECO les comparte esta información, esta capacitación” dijo Mercado Guaida.

Ahorrar un poco cada día

Durante la Mega Clase, Valentina Valencia, fundadora y CEO de Vaas, enseñó al público que es fundamental ahorrar un poco de dinero cada día y cada semana “y echarlo al cochinito”, para tener recursos en caso de imprevistos, o si la persona se queda sin trabajo.

Valencia también recomendó a los asistentes diversificar su dinero e invertir en CETES.

Y explicó que una regla de oro cuando estás analizando dónde invertir tu dinero, es que si es un sitio donde “te ofrecen rendimientos mágicos -muy altos- corre. Y verifica siempre con SIPRES, que forma parte de CONDUSEF, antes de invertir”.

Por su parte, Daniel Voguel, CEO de Bitso detalló que hay muchísimas empresas que proveen servicios financieros a través del celular y habló de las ventajas de invertir en la bolsa de valores.

Explicó que “invertir no es para hacer dinero rápido, sino para que nuestro dinero trabaje para nosotros”.

Destacó que “invertir en la bolsa y el mercado es muy buena inversión” y explicó que si de momento la persona no tiene dinero suficiente para comprar una acción completa de una empresa, “ahora también se puede comprar una fracción de una acción, y eso está permitido”.

*bb