Se activa alerta sísmica en CDMX; SSN reporta magnitud de 5.6 en Oaxaca

Este lunes 4 de mayo de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.6 en el estado de Oaxaca, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde el movimiento telúrico en algunas zonas fue imperceptible.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 09:19 horas con epicentro localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional.

knfklnlks Karina Tejada

Tras la activación de la alerta sísmica, las autoridades capitalinas pusieron en marcha los protocolos de seguridad y de Protección Civil, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población.

A pesar de que las alertas sonaron en distintos puntos de la capital del país, usuarios reportaron que en sus teléfonos móviles no se percibió notificación ni se registró el movimiento telúrico.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni personas lesionadas. Autoridades continúan con el monitoreo de la situación.

fdm