¡Torito Mundialista! Más de 80 automovilistas caen por superar límites de alcohol

En las dos primeras jornadas del operativo especial Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol”, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con motivo del Mundial 2026, un total de 82 conductores fueron remitidos a “El Torito”, tras superar el límite de alcohol permitido para conducir.

Arranco el operativo Conduce sin Alcohol Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Entre el 11 y el 12 de junio se aplicaron 13 mil 566 pruebas AlcoStop, consistentes en revisiones de ambiente al interior de los vehículos, así como 271 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado.

Coches al ‘corralón’

Como resultado, 82 automovilistas dieron positivo por encima de los niveles permitidos por la ley, por lo qué elementos policiacos los trasladaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde deberán cumplir las sanciones.

Choque en punto del Alcoholímetro en CDMX. Cuartoscuro / Daniel Augusto

Derivado de estas acciones, 81 vehículos fueron enviados a depósitos vehiculares, como parte de las sanciones contempladas en el Reglamento de Tránsito para quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

Alcoholímetro en CDMX. Cuartoscuro / Daniel Augusto

El operativo forma parte de las medidas de seguridad desplegadas por el Gobierno capitalino durante la celebración de la justa deportiva.

Además de los puntos de revisión instalados en distintas vialidades, la SSC reforzó las labores preventivas en los espacios con mayor concentración de aficionados.

Pruebas amistosas de alcoholemia

En los Festivales Futboleros, el FIFA Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la denominada Última Milla y las zonas de Park and Ride, personal de la corporación realizó 664 pruebas amistosas de alcoholemia, acompañadas de recomendaciones para evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

La SSC recordó que el programa continuará durante los eventos relacionados con el Mundial, con el objetivo de prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de residentes, turistas y aficionados que participan en las actividades deportivas y de entretenimiento organizadas en la capital del país.

Las sanciones por caer en el Torito consisten en un arresto administrativo inconmutable de 12 a 36 horas, dictado por un juez cívico.