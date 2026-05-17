Es necesario contar con políticas públicas que reconozcan a padres solteros: PVEM

Los padres solteros son un sector de la sociedad que tiene que ser considerado en la ley y en la vida real dentro de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México para facilitarles el acceso a una vivienda digna.

Al ser una realidad innegable el hecho de que muy pocas personas pueden adquirir una casa o vivienda en esta ciudad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) convocó a las autoridades y a la sociedad misma a darse cuenta que es necesario contar con políticas públicas incluyentes que "reconozcan a los padres solteros como un sector prioritario dentro de los programas de vivienda".

Jesús Sesma Juárez, presidente de dicha fuerza política y diputado local señaló la importancia de visibilizar que en la Ciudad de México "muchas familias son encabezadas únicamente por el padre" y al igual que las madres solteras que no son apoyadas por sus ex parejas, el padre soltero "enfrenta retos económicos y laborales adicionales para garantizar estabilidad y bienestar a sus hijas e hijos".

El dirigente ecologista subrayó este domingo que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México prevé mecanismos de accesibilidad "preferentes" a grupos vulnerables entre los que se encuentran los padres solteros; de ahí que tengan que desplegarse por parte de la autoridad" acciones concretas para quienes más lo necesitan".

De acuerdo con cifras del INEGI, en México existen cerca de 907 mil hogares encabezados únicamente por el padre, muchos de ellos responsables totalmente del cuidado, manutención y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. Por ello, las políticas de vivienda deben reconocer las nuevas dinámicas familiares y garantizar condiciones más equitativas de acceso a un patrimonio" demandó a través de un comunicado de prensa difundido este domingo.

Sesma Juárez consideró que "una vivienda más incluyente representa una medida de justicia social y de reconocimiento al papel que desempeñan los padres solteros no solo como proveedores, sino también como figuras activas en la educación, el cuidado y el desarrollo emocional de sus familias".

fdm