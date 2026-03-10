¿Obras de la Línea 2 del Metro influyeron en derrumbe de edificio en San Antonio Abad?

Fueron más de 19 horas de trabajos de especialistas en estructuras colapsadas para rescatar a los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en los escombros del edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad 124, colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, Cuidad de México, tres de los cuales fallecieron y solo uno sobrevivió.

Con ello, concluyeron los trabajos de emergencia e iniciará la investigación para determinar las causas del desplome de las losas de tres niveles del edificio dañado desde los sismos del 19S de 1985 y 2017, informó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Autoridades trabajan para rescatar a las personas atrapadas tras el colapso de un edificio en la Calzada San Antonio Abad. Héctor López

Obra fue suspendida

Urzúa informó que la obra permanecerá suspendida en tanto se realizan las investigaciones donde el saldo final del siniestro fue de tres trabajadores muertos y uno hospitalizado, luego del colapso de las tres losas de tres niveles que cayeron sobre el primer y segundo piso.

La titular de la SGIRPC emitió un mensaje luego de los trabajos de rescate de los cuerpos.

El día de ayer (lunes) alrededor de las cuatro o cinco de la tarde se consiguió ubicar el primer cuerpo de los tres que quedaron en el lugar, lamentablemente fallecido, anoche cerca de las cuatro de la mañana, alrededor de las cuatro, encontramos el segundo cuerpo, ambos ya fueron trasladados por el Ministerio Público a Cuauhtémoc 2 y hace unos momentos atrás, después de haberse ubicado el lugar donde podría estar, se hizo toda la excavación y se pudo extraer el tercer cuerpo del trabajador que quedaba en el lugar, ya está siendo trasladado en este momento por el Ministerio Público.

Lo que queda en este momento es empezar la desactivación de todos los servicios de emergencia que están aquí y fiscalía va a continuar haciendo su investigación a través de los peritos que trajo y que con eso abrirá un expediente y una investigación que dirá realmente qué fue lo que pasó y la razón por la cual estas losas cayeron, prácticamente tres losas completas cayeron sobre el segundo y primer piso”, dijo.

Empresa debe cumplir con los seguros

Autoridades informaron que una de las personas ya fue rescatada tras el colapso de un edificio en la Calzada San Antonio Abad. Héctor López

Indicó que los familiares de las víctimas ya están acompañados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la empresa activará su seguro para cubrir las responsabilidades.

A los familiares de los trabajadores pues se les ha dado el acompañamiento desde el día de ayer (lunes), se les va a dar todo el apoyo necesario, se está viendo con la empresa para que el seguro de la empresa cubra lo que es traslado, los gastos funerarios y lo que corresponda de acuerdo a la ley”, indicó.

¿Obras del Parque Elevado y Metro L2 influyeron?

Urzúa insistió en que las vibraciones por la construcción del Parque Elevado sobre las instalaciones de la Línea 2 del Metro no están relacionadas con el colapso.

Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Xola de la Línea 2 del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan. Cuartoscuro

La titular de la SGIRPC destacó el trabajo de los cuerpos de emergencia tanto de bomberos, rescatistas, paramédicos, protección civil, policías, elementos del Ejército y la Marina.

Reconoce a perros de búsqueda

Foto: Rodolfo Dorantes, Héctor López y Especial

Urzúa reconoció el trabajo de los binomios caninos que fueron básicos en la localización de los cuerpos.

En particular, fue reconocido Togo, el perro de búsqueda de los bomberos.

“Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad”, publicó Pérez Cova en su cuenta de X.

