Se arma campal entre estudiantes del CETIS 32 en CDMX; policía no interviene

Una pelea campal se registró entre estudiantes del CETIS 32, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX); en video quedaron captados los golpes entre las jóvenes ante la vista de otros alumnos y un policía, quien decidió no intervenir.

En las imágenes se observa cómo el enfrentamiento entre las estudiantes fue subiendo de intensidad, mientras el uniformado que se encontraba presente no hizo nada para detener la pelea e incluso, no se le vio pidiendo refuerzos.

Pelea en el CETIS 32

Pelea entre estudiantes del CETIS 32. Especial

En el video que dura poco más de tres minutos, se ve cómo inicia la pelea entre dos jóvenes, ambas se golpean y terminan tiradas en el piso, continuando con la agresión.

Ante la mirada de otras espectadoras, también aparece un policía, quien se acerca y simplemente observa la situación, pero una de las mujeres lo empuja y este se hace hacia atrás, quedándose parado mientras que las jóvenes continúan golpeándose.

Cuando las estudiantes se encuentran el piso, pegándose, varias mujeres se acercan y las ayudan a levantarse, aunque sigue la agresión verbal.

Luego de la discusión, otra vez comienzan los golpes, aunque esta vez ya se meten varias, alrededor de seis o siete se meten a la pelea campal, se jalonean, empujan y acaban en el suelo.

El policía que estaba al inicio de la agresión, ya no se ve presente cuando se registró la campal.

Usuarios opinan

Tras viralizarse el video en redes sociales, usuarios opinaron:

Un ejemplo más del manicomio social en el que se ha convertido México.

Hasta que alguien muere o está hospitalizado, ahora sí, lamentamos todo.

Los policías de la CDMX son lentos.

El planeta de los simios ha sido rebasado.

Qué buen tiro.

Puño limpio.

Protocolo de atención a la violencia escolar

Pelea entre estudiantes del CETIS 32. Especial

En la Ciudad de México, cuando hay peleas entre estudiantes dentro o en las inmediaciones de una escuela, existe un protocolo de atención a la violencia escolar que deben aplicar autoridades educativas y, si es necesario, otras autoridades.

Qué establece el protocolo en CDMX

Detener la agresión y proteger a los estudiantes

La primera acción es interrumpir la pelea y separar a los involucrados, priorizando la seguridad de todos los estudiantes.

Si hay riesgo, se debe pedir apoyo de policía o servicios de emergencia.

Avisar a autoridades escolares

Se debe notificar a:

Director o subdirector del plantel

Prefectos o personal de disciplina

Orientación o trabajo social

Aunque la pelea ocurra afuera del plantel, sigue siendo responsabilidad de la escuela si involucra a sus alumnos.

Revisar si hay lesiones

Si alguien está herido:

Se llama a servicios médicos o 911.

Se da atención inmediata y se avisa a los padres o tutores.

Informar a padres o tutores

La escuela debe contactar a las familias de los estudiantes involucrados para explicar lo ocurrido y comenzar un proceso de seguimiento.

Registrar el incidente

El caso se reporta dentro del Sistema de atención a la violencia escolar, que permite identificar, canalizar y dar seguimiento a los casos de agresión entre estudiantes.

Medidas posteriores

Dependiendo de la gravedad pueden aplicarse:

Mediación o diálogo entre estudiantes

Canalización a orientación psicológica

Medidas disciplinarias escolares

Denuncia ante autoridades si hubo lesiones graves

Cuando interviene la policía o la Fiscalía

Se puede denunciar cuando:

Hay lesiones graves

Participan adultos o personas externas

Se utilizan objetos o armas

Hay amenazas o acoso constante

*mvg*