¿Quién lo hizo? Revelan necropsia de abuelitos encontrados en cisterna en la GAM

La pareja de adultos mayores, Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez, de 62 años, murió por asfixia por estrangulamiento, según fuentes ministeriales esos fueron los resultados de la necropsia realizada en el INCIFO.

Los cuerpos de Alejandro y Lilia fueron localizados sin vida y en avanzado estado de descomposición, casi un mes después de haber sido reportados como desaparecidos tras ser vistos por última vez el 14 de febrero.

El hallazgo ocurrió dentro de una cisterna en su negocio de lavandería y renta de andamios, ubicado en la colonia Bondojito, alcaldía Gustavo A. Madero.

Abuelitos fueron encontrados atados y envueltos en cobijas

Caso de abuelitos encontrados en cisterna en la GAM. Especial

La pareja fue encontrada atada y envuelta en cobijas dentro de la cisterna, la cual había sido cubierta con una bolsa de plástico negra y un bote. En el interior se encontraron indicios de cemento y sosa cáustica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso como un homicidio doloso. En el Estado de México (Edomex) hay otra carpeta abierta por desaparición.

¿Cómo dieron con los cuerpos?

Caso de abuelitos encontrados en cisterna en la GAM. Especial

Primeros reportes señalan que vecinos de la zona percibieron un olor fétido; por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quienes identificaron a Alejandro y Lilia, de 62 años.

Trasciende que los restos fueron recuperados gracias a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Vecinos aseguran que el matrimonio no vivía en el lugar, sino en Viveros del Valle, Tlalnepantla. La pareja tenía un negocio de andamios en el lugar en donde fueron encontrados, en la GAM, CDMX.

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