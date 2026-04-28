Dan prisión preventiva a presunto asaltante ligado a ataque contra patrulla

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Sebastián “N”, acusado de los delitos de robo y portación de arma de fuego en agravio del director de la Policía Auxiliar (PA) de la alcaldía Cuauhtémoc.

En la audiencia, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será el próximo 30 de abril cuando se defina si es vinculado a proceso.

Sebastián “N”, de 50 años y nacionalidad china, fue detenido por elementos policiacos tras ser señalado como probable responsable de un asalto a transeúntes en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención ocurrió luego de una denuncia ciudadana en la calle Pedro Moreno, donde dos personas lo identificaron directamente como quien momentos antes los había despojado de sus pertenencias, por lo que los oficiales lograron darle alcance metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le aseguraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular, objetos que fueron reconocidos por los denunciantes como de su propiedad.

Ataque contra jefe policíaco

De acuerdo con trabajos de inteligencia, el detenido también estaría vinculado con un ataque ocurrido el 22 de junio de 2025, cuando presuntamente realizó disparos contra una patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar, hecho que dejó daños en la unidad.

Asimismo, se le relaciona con diversas denuncias vecinales por daños a vehículos y afectaciones en tuberías de gas en una unidad habitacional ubicada en la calle Juan Aldama, en la misma colonia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer su posible participación en los distintos hechos.

Tras la detención, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, señaló que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se integran las investigaciones para evitar la impunidad y atender todas las denuncias en su contra.

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